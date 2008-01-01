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Снег и холод Лондона



ИА "Метеоновости" / 13:28 Воскресенье, 18 марта



Очень резкое понижение температуры случилось утром в субботу на юге Англии. Температура к 9 утра понизилась до +3 градусов, т.е. за шесть часов она стала ниже на 5 градусов. В полдень она была около 0 градусов, а около полуночи -1. Слабый плюс (+1) и в начале воскресного дня. Это "зимний привет" пришел со Скандинавии, где даже днем до -2..-6 градусов. Потоки в средней тропосфере направлены от Осло на Лондон, и такими они будут в понедельник. В средствах "масмедиа" назвали похолодание "возвращением зверя с востока", но наши коллеги, высококлассные лондонские синоптики прекрасно знают, откуда ветер дует. Так же холодно и в странах Бенилюкса, а также в Германии и на севере Франции. А осадки местного "производства", из-за больших перепадов температуры между южной Европой и Британскими островами произошло обострение атмосферного фронта, и в Лондоне за последние сутки выпало почти 3 мм осадков, а в Эдинбурге в пятницу 3,4 мм осадков при температуре на градус ниже нормы, днем около +5 градусов. Понедельник погода по-прежнему холодная, а по сезону ожидается лишь вол вторник. / meteonovosti.ru /



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