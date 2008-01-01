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Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:59 Воскресенье, 18 марта



В Москве в антициклоне солнечно и морозно. Температура воздуха на станции ВДНХ -7,8, на Балчуге -7,1, на Воробьевых горах -7,5, в Тушино -7,5. На территории Новой Москвы -8..-9 градусов. Атмосферное давление 750 мм рт ст, что в пределах нормы. Ветер западного направления дует со средней скоростью 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха около 40%. / meteonovosti.ru /



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