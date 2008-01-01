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Зона снегопадов от Урала смещается на Сибирь



ИА "Метеоновости" / 12:01 Воскресенье, 18 марта



На среднем Урале снег лепит с самого утра, и в Перми и в Екатеринбурге он идет при температуре ниже -10 градусов, так как через регион уже прошел холодный атмосферный фронт. В Зауралье, в теплом секторе циклона температура около 0 градусов. В Тюмени и Омске в полдень до +1..+4 градусов. Снег только на подходе.



Наступающей ночью сильные снегопады в Уральском регионе сохранятся, а днем, оставив после себя заносы на дорогах, зона сильных снегопадом переберется на Омскую область, где к вечеру температура понизится градусов на 6-8, Тюменскую и Ханты-Мансийский а.о. Где также к вечеру серьезное понижение температуры. Снегопады без сопровождения порывистым ветром практически не бывают, вот и понедельник на территории Западной Сибири ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.



Из-за высокой температуры снег будет мокрым с вытекающими отсюда последствиями: наледи, гололедица, заносы на дорогах, налипание мокрого снега на проводах и ветках деревьев. / meteonovosti.ru /



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