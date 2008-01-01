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Новости погоды

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Сильнейшие дожди на севере Австралии

ИА "Метеоновости" / 11:42 Воскресенье, 18 марта

  Тропические ливни на побережье полуострова Арнем-Ленд, на северо-западе Австралии, связаны с тропическим циклоном "". Количество осадков за последние сутки в Дарвине было 72 мм, а в округе до 109 мм. Этот регион в начале осени подвержен влиянию тропических вихрей. В среднем за март на юге Индийского океана возникает 3-4 урагана. Поэтому по статистике норма осадков в Дарвине очень большая: 338 мм осадков, а пока выпало только 44% от нормы. За февраль 2018 года, выпало 132% от нормы. Так что и в марте ожидается еще не один дождливый день. А поскольку самые сильные дожди связаны с тропическими вихрями, то их возникновение еще вполне возможно. / meteonovosti.ru /
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