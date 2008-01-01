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И температура и ветер в Анадыре экстремальные



ИА "Метеоновости" / 11:00 Воскресенье, 18 марта



Нелегко добраться жителям Анадыря до избирательных участков, когда метет метель, порывы ветра до 33 м/с, а температура низкая. Фактическая температура в течение дня около -20 градусов, а вот эффективная (по ощущениям) до -33 градусов. Из-за снегопада, что называется "ни зги не видно". И приходится воспользоваться специальными очками, которые применяют в горнолыжном спорте. Ветер начал усиливаться рано утром, с подходом циклона со стороны Камчатки. Центр циклона смещается вдоль побережья на северо-восток. Ветер будет менять направление с северо-восточного на северное, поэтому скорость станет меньше, а вот температура днем без изменений, а ночью опустится до -25..-30 градусов.



Такие значения даже для Чукотки аномально низкие, на 7-8 градусов ниже нормы. И все-таки до рекорда еще не хватает почти 5 градусов. / meteonovosti.ru /



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