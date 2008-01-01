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Рекордные морозы Заполярья



ИА "Метеоновости" / 10:36 Воскресенье, 18 марта



Условия погоды на арктическом побережье России зачастую диктуют атлантические циклоны. Они поставляют на северные широты 65-80 градусов теплый воздух и температура на Северной Земле, Новосибирских островах и на арктическом побережье Восточной Сибири, Якутии и Чукотки. Поэтому температура даже в зимний сезон бывает положительной. Но только не текущим месяцем, когда ответственным за погоду "назначил" себя полярный антициклон. Так в Певеке в последнюю пятидневку она ниже нормы на 13-14 градусов и дважды были обновлены холодные рекорды, 17 марта -41,8, предыдущий для этой даты случился в 1957 году: -37,2. На Острове Котельный, средняя температура в субботу оказалась на 11 градусов ниже нормы, а новый рекорд -42,4, предыдущий в 1964 году -40,7. Самая низкая температура на этой станции была зафиксирована в 1967 году: -46,1, и принадлежит этот абсолютный мартовский минимум 3 числу. / meteonovosti.ru /



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