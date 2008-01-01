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ИА "Метеоновости" / 10:15 Воскресенье, 18 марта



В Москве солнечно и морозно. Температура воздуха в черте города колебалась от -11,8 градусов до -13,7, и с каждым часом становится на градус теплее. На опорной метеостанции города, ВДНХ, зарегистрировано в 9 утра -11,8. На территории Новой Москвы -15,3..-17,7 градусов -12.9 градусов.



Атмосферное давление 749 мм рт ст, что в пределах нормы. Ветер западного и юго-западного направлений дует со средней скоростью 1-4 м/с. Относительная влажность воздуха 55-60%. / meteonovosti.ru /



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