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На Северном Кавказе по-летнему тепло



ИА "Метеоновости" / 09:42 Воскресенье, 18 марта



В южных районах европейской территории торжествует весна. В Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республиках Северного Кавказа температура воздуха в дневные часы удерживается у двадцатиградусной отметки. Но неустойчивость в погоду вносят южные циклоны, которые один за другим следуют с Балкан на наши южные районы. Очередной вихрь в воскресенье приблизится к западу Причерноморья и принесет неблагоприятную погоду в большинство южных районов.



Пройдут небольшие умеренные осадки в виде дождя, по северу с мокрым снегом. В Ростовской области осадки местами могут быть сильными и ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ненастье будет сопровождаться порывистым ветром, по северу и западу порывы могут достигать 15-20 м/с, в отдельных районах Краснодарского края до 23 м/с. Но температура в южных районах останется высокой, +14,+19 градусов, местами до +23. Ее среднесуточное значение превысит норму на 2 градуса. / meteonovosti.ru /



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