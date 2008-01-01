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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:47 Воскресенье, 18 марта
В воскресный день столица и область окажутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. В дневные часы, под лучами мартовского солнца, температура воздуха повысится до -7..-5 градусов, по области до -8..-3 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится и будет близко к нормальному - 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.
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Погода в Московском мегаполисе необычно холодная, с небольшими колебаниями атмосферного давления на фоне неустойчивого геомагнитного фона. В группе риска лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Симптомы недомогания могут проявляться "скачками" артериального давления, развитием острых приступов головной боли или боли в области сердца, немотивированными проявлениями тревожного или депрессивного состояния. Чтобы облегчить влияние погоды на организм необходимо соблюдать режим труда и отдыха, если позволяет здоровье, больше гулять на свежем воздухе, контролировать артериальное давление и своевременно выполнять рекомендации лечащих врачей.
Геомагнитный фон 18 марта прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /