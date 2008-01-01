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Неспокойная погода на Украине



ИА "Метеоновости" / 13:44 Суббота, 17 марта



Власть над погодой Украины в текущие дни поделили между собой антициклон, он опекает северные области, и южные циклоны, один за другим смещающиеся по центральным и южным областям. А потому погода отличается большими контрастами.



Сегодня на Украине сохраняются сложные погодные условия. В западных и северных областях пройдет снег, в Сумской области местами сильный, прошумят метели при температуре от 4 до 9 градусов морозы; в большинстве центральных областей, а также в Харьковской и Закарпатской областях осадки будут идти в виде дождя и снега, в Полтавской области местами сильные осадки, ожидается налипание мокрого снега, гололедные явления, температура от 1 до 6 градусов тепла. На юге Украины осадки в виде дождя от небольшого до умеренного, днем от 7 до 12 тепла, в Причерноморье +13,+17 градусов.



В воскресенье, в большинстве областей сохранится неблагоприятная погода: снег, мокрый снег, на юге дождь, в центральных областях - сильный снег, в Карпатах - очень сильный снег, заносы на дорогах, на крайнем юге - сильный дождь, усиление ветра до 15-20 м/с. И лишь в северных областях Украины, где погоду определяет антициклон, существенных осадков не ожидается, небольшой снег покружит лишь местами. Днем температура в северной половине от 6 до 11 мороза, в южной половине от -1 до -6, на побережье Черного и Азовского морей от 13 до 18 тепла. / meteonovosti.ru /



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