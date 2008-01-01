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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:33 Суббота, 17 марта

  К полудню в столице значительно потеплело. В 12 часов температура составила от -8.6 градусов в центре города до -9.7 градусов в районе МГУ. Но ниже всего температура оставалась в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево, -10.5 градусов. При малооблачном небе осадков нигде не отмечается. Атмосферное давление остается неизменным, 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха понизилась до 53%. Ветер сменил направление на северо-западное, его средняя скорость 2-6 м/с, в Шереметьево порывы до 11 м/с. / meteonovosti.ru /
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