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ИА "Метеоновости" / 12:33 Суббота, 17 марта



К полудню в столице значительно потеплело. В 12 часов температура составила от -8.6 градусов в центре города до -9.7 градусов в районе МГУ. Но ниже всего температура оставалась в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево, -10.5 градусов. При малооблачном небе осадков нигде не отмечается. Атмосферное давление остается неизменным, 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха понизилась до 53%. Ветер сменил направление на северо-западное, его средняя скорость 2-6 м/с, в Шереметьево порывы до 11 м/с. / meteonovosti.ru /



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