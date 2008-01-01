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Снегопады в центре России и Поволжье



ИА "Метеоновости" / 12:07 Суббота, 17 марта



Южный циклон, пришедший в центр России 15 марта, Москву и область задел лишь своей окраиной, а потому сильных снегопадов не отмечалось. В Москве выпало до 4 мм. Центр циклона проходил южнее, через Черноземье, а затем он направился в Поволжье. Именно здесь прошли наиболее интенсивные осадки.



В пятницу и в ночь на субботу сильный снег отмечался в Курской (до 6 мм) и Белгородской (до 7 мм) областях, а также в большинстве областей Поволжья: в Кировской и Ульяновской областях выпало до 8 мм осадков, в Самарской области и Удмуртии до 11 мм осадков, в Пермском крае до 10 мм осадков, в Башкортостане до 7 мм осадков.



Сегодня сильные осадки в Поволжье сохранятся. В воскресенье циклон переберется через Волгу и уже в левобережье и Предуралье ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедные явления, метели и порывистый ветер. В понедельник комплекс неблагоприятной погоды переместится на Урал и в прилегающие районы Западной Сибири. / meteonovosti.ru /



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