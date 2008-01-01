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Новости погоды

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На юге Сибири сохраняется теплая погода

ИА "Метеоновости" / 11:52 Суббота, 17 марта

  В первой половине марта погода на юге Сибири еще сохраняла зимние черты. В отдельные ночи морозы усиливались до -17,-22 градусов, да и днем она сохраняла отрицательные значения. Но к середине месяца в эти края заглянула весна и начала утверждаться в правах хозяйки сезона. Этому способствовал погожий антициклона, протянувшийся в широтном направлении от западных областей Казахстана до Хабаровского края. В текущие дни существенных осадков на юге Сибири не выпадает, а столбики термометров в дневные часы преодолели нулевую отметку в сторону положительных значений.

Минувшим днем на юге Тюменской области она повышалась до +4 градусов, в южных областях Восточной Сибири местами до +11 градусов.

В воскресенье теплая погода на юге Сибири сохранится. Среднесуточная температура воздуха превысит норму на 4-8 градусов и в дневные часы ожидается на юге Тюменской области от -2 до +3, в Новосибирской и Томской областях от -1 до +4, в Омской и Иркутской областях от 0 до +5, на Алтае +4,+9, в южных районах Красноярского края и Хакасии до +11 градусов.

Даже в северных районах Красноярского края, в Эвенкии и Туруханском районе, температура повысится до оттепелей. / meteonovosti.ru /
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