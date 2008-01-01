Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
17 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Чукотку пришли морозы

ИА "Метеоновости" / 11:35 Суббота, 17 марта

  На крайний северо-восток России в этом году зима не спешила. И декабрь, и январь, и февраль были в этих краях аномально теплыми. Но погода марта решила компенсировать задержавшиеся холода и уже с первых дней показала суровость этих краев России.

В минувшие сутки в континентальных районах Чукотского автономного округа, в селе Илирней, столбики термометров достигли отметку в -50 градусов. А среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 8-10 градусов.

Но пальму первенства по холодам все же сохраняет Якутия. В континентальных районах Республики, в поселке Иэма, зафиксировано -51 градус. И это самая низкая температура России за прошедшие сутки. На полюсе холода, в Оймяконе, в это время было -43 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-9
Вс.
18 мар.
-5
Пн.
19 мар.
-3
Вт.
20 мар.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Навабшах		 -35
Саскылах

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Тустла-Гутьеррес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100