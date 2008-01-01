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Новости погоды
На Чукотку пришли морозы
ИА "Метеоновости" / 11:35 Суббота, 17 марта
На крайний северо-восток России в этом году зима не спешила. И декабрь, и январь, и февраль были в этих краях аномально теплыми. Но погода марта решила компенсировать задержавшиеся холода и уже с первых дней показала суровость этих краев России.
В минувшие сутки в континентальных районах Чукотского автономного округа, в селе Илирней, столбики термометров достигли отметку в -50 градусов. А среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 8-10 градусов.
Но пальму первенства по холодам все же сохраняет Якутия. В континентальных районах Республики, в поселке Иэма, зафиксировано -51 градус. И это самая низкая температура России за прошедшие сутки. На полюсе холода, в Оймяконе, в это время было -43 градуса. / meteonovosti.ru /
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