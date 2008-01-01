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Новости погоды

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Аномальные холода России

ИА "Метеоновости" / 11:22 Суббота, 17 марта

  Предшествующие марту зимние месяцы, удивили жителей северо-восточных районов европейской территории, а также жителей севера Сибири редким теплом. Так, в Воркуте и Салехарде, среднемесячная температура воздуха центрального месяца зимы почти на 10 градусов превысила норму. Теплее обычного был и февраль, хотя величина положительной аномалии была уже меньше. С аномального тепла начался и март. В предпраздничный день, 7 марта, средняя температура оказалась выше нормы на 10-11 градусов. Но со второй декады месяца в эти края пришли холода, и отклонение от нормы стало уже со знаком минус.

В прошедшие сутки именно в северо-восточных районах европейской территории и в низовье Оби сформировался очаг аномального холода. Среднесуточная температура воздуха не дотянула до нормы 12 градусов. При этом не обошлось без рекордов.

Они были установлены в Воркуте и Салехарде. В Воркуте под утро морозы усилились до -38.3, оставив позади предыдущий рекорд в -36.1, удерживающийся с 1957 года. В Салехарде минимальная температура составила -37.8 и предыдущий рекорд, -36.7 градусов, остался в 1960 году. / meteonovosti.ru /
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