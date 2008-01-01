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Новости погоды

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Восток страны заметают метели

ИА "Метеоновости" / 10:19 Суббота, 17 марта

  На крайнем востоке России вновь активизировались циклоны. В конце недели циклонический вихрь кружил в Беринговом море вблизи Камчатского края. Именно здесь отмечалась самая неблагоприятная погода. В крае бушевала метель при ветре до 25 м/с, сыпал снег. Наибольшее количество выпало на севере края, до 16 мм.

Но в зону ненастной погоды циклон втянул не только Камчатку, но и прилегающие территории: Курилы и побережье Магаданской области. В Магаданской области отмечалась сильная метель при ветре до 26 м/с. На Курилах также снег, метель, усиление ветра до 22-27 м/с.

В воскресенье циклон приблизится к восточному побережью Камчатского края, что сохранит неблагоприятную погоду. В Камчатском крае по-прежнему будет идти сильный снег, при усилении ветра до 22-27 м/с ожидается метель. Циклон распространит свое влияние и на восточное побережье Чукотского а.о., где также ожидаются снегопады и порывы ветра до 23-28 м/с. / meteonovosti.ru /
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