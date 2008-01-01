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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:08 Суббота, 17 марта

  Субботнее утро встретило москвичей солнечной и морозной погодой. Температура воздуха в черте города колебалась от -12.6 градусов в центре Москвы до -14.8 градусов в районе Тимирязевской сельскохозяйственной Академии. А ниже всего температура была в районе аэропортов Внуково и Домодедово, -17.3 и -17.4 градусов соответственно. На опорной метеостанции города, ВДНХ, зарегистрировано -12.9 градусов.

Атмосферное давление 749 мм рт ст, что в пределах нормы. Ветер западного и юго-западного направлений дует со средней скоростью 1-4 м/с. Относительная влажность воздуха 67%. / meteonovosti.ru /
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