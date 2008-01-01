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Дожди в Италии



ИА "Метеоновости" / 10:01 Суббота, 17 марта



Обильные дожди проливает атмосферный фронт в Италии, в Венеции и Генуе до 20-30 мм осадков. Фронт "застрял" под высотной барической ложбиной, а она малоподвижная, и поэтому перемен погоды существенных не предвидится. С дождями и даже сильными ожидается погода в выходные дни, температура немного понизится, и если с начала марта она была стабильно выше нормы, то до середины следующей недели будет в норме и даже чуть прохладнее обычного. Этот же фронт дождями "наградил" и восточное побережье Адриатического моря. В Хорватии прошли дожди с количеством местами до 68 мм. Да и пиренейский полуостров не остался "сухим", в Португалии выпало до 28-31 мм дождя, гремели грозы. Дождливо было и будет в Испании. / meteonovosti.ru /



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