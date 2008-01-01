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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:33 Суббота, 17 марта

  Под влиянием антициклона с районов Скандинавии, существенных осадков сегодня не ожидается. После достаточно морозной ночи, столбики термометра в столице повысятся до -10..-8 градусов, по области до -12..-7. Среднесуточная температура воздуха, таким образом, окажется на целых 10 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление существенно не изменится и будет близко к нормальному - 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

Негативные реакции на перемены погоды часто отмечают метеочувствительные люди, особенно это проявляется у лиц с хроническими недугами, особенно в переходные сезоны. из-за колебаний температуры воздуха ухудшение самочувствия возможно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и вегетативный системы, у них возможны общие симптомы недомогания. / meteonovosti.ru /
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