

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:33 Суббота, 17 марта



Под влиянием антициклона с районов Скандинавии, существенных осадков сегодня не ожидается. После достаточно морозной ночи, столбики термометра в столице повысятся до -10..-8 градусов, по области до -12..-7. Среднесуточная температура воздуха, таким образом, окажется на целых 10 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление существенно не изменится и будет близко к нормальному - 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



Негативные реакции на перемены погоды часто отмечают метеочувствительные люди, особенно это проявляется у лиц с хроническими недугами, особенно в переходные сезоны. из-за колебаний температуры воздуха ухудшение самочувствия возможно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и вегетативный системы, у них возможны общие симптомы недомогания. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



