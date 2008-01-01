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Новости погоды

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На Британских островах дожди и ветер

ИА "Метеоновости" / 13:32 Пятница, 16 марта

  Очередной атлантический циклон обильными дождями отметился в Англии, в Лондоне прошедшим днем выпало 9 мм осадков, местами по стране до 16 мм. Ветер до 20-28 м/с. Температура была выше нормы на 3 градуса, днем до +12..+13. Но ожидаемая погода в субботу характеризуется как очень холодная. Наступающим вечером пока до +11, а утром уже только +2, днем до +2, в ночь на воскресенье -1 градус. Осадки будут продолжаться, но уже в виде мокрого снега. Ветер поменяет направление с южного на северное. В сезонные рамки погода вернется во вторник, 20 марта. Условия погоды изменит скандинавский антициклон, центр которого от Норвегии смещается к югу. / meteonovosti.ru /
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