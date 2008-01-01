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Новости погоды
Продолжает увеличиваться высота снега в Якутии
ИА "Метеоновости" / 13:18 Пятница, 16 марта
На территории Якутия при отсутствии оттепелей сохраняется и прошлогодний снег, т.е. выпавший до 1 января.
И даже при недоборе осадков в последние два месяца, высота снега в Якутске составляет 27 см. На западе республики до 50-60 см. В субботу от северных районов Эвенкии придет циклон, с ним снег пройдет почти везде, на юго-западе умеренный. Это увеличит высоту снежного покрова еще на несколько сантиметров. Температура в последние дни ниже нормы на 2-4 градуса. Такой же она будет и в выходные дни. / meteonovosti.ru /
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