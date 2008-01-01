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Новости погоды

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На Черноземье идет новая волна ненастья

ИА "Метеоновости" / 12:20 Пятница, 16 марта

  Всего сутки назад на юге Центрального региона прошли обильные осадки при температуре от 0 до +5 градусов. Выпало до 3-8 мм в жидком эквиваленте. Циклон покинул территорию Черноземья и теперь его осадки достались Поволжью. В Черноземье фон атмосферного давления повышенный, температура понизилась до 0..-5, осадки прекратились. Но уже завтра, 17 марта, с новым циклоном, направляющимся с юга Европы на юг Украины, вновь погода испортится. Ночью сильный снег будет на юге территории при температуре до -10 градусов, днем повсеместно сильные снегопады, снежные заносы, ветер до 17 м/с, метели, температура в основном -5..-10 градусов, по югу территории до -3..+2 градусов, а на юге Воронежской области местами до +6. Такой большой перепад температуры на расстоянии всего до 300-500 км, будет дополнительным фактором, активизирущем формирование сильных осадков.

Затем циклон уйдет на Самарскую область, в ночь на воскресенье еще ненастно, а днем в воскресенье в Черноземье прохладно, но без осадков. / meteonovosti.ru /
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