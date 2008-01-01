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Статистика мартовских морозов в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 11:45 Пятница, 16 марта



погода во 2 половине марта с ночной температурой в Москве менее -15 градусов случается не каждый год. Обычно это связано с формированием областей высокого давления в тылу глубоких южных циклонов.



Вторжение холодного воздуха после прохождения циклонов становится началом периода холодной погоды, а затем воздух продолжает выхолаживаться в условиях малооблачных антициклонов.



Холодная погода в Москве во 2 половине марта в среднем случается один раз в 5-6 лет. Продолжительность холодного периода колеблется от 1 до 9 суток. Самый затяжной холод за последние 70 лет удерживался в Москве в 1963 году, а самая низкая минимальная температура воздуха была 24 марта 1952 года.



В текущем столетии температура ниже -15 градусов отмечалась 4 раза: в 2005, 2010 и дважды в 2013 году.



На территории Московской области всегда в марте бывает холоднее, чем в городе. Как правило, самыми холодными бывают северные или крайние восточные районы Подмосковья. Так в холодном 1952 году в Клину воздух остыл ночью до -26,6 градуса, а в 1963 году 16 марта здесь было -29,4 градуса.



Самая низкая температура воздуха за последние 70 лет наблюдалась в Черустях, 20 марта 1963 года: -29,9 градуса.



При антициклональной погоде в марте всегда наблюдается очень большой суточный ход температуры воздуха, он может достигать 17 градусов! Но в Москве не было ни одного случая, чтобы после -15 градусных морозов в городе наблюдалась оттепель. Даже при ясном небе! А в Подмосковье такое случалось не раз.



Во второй половине марта средняя суточная температура в Москве повышается от -2,3 градуса до +0,8 градуса. Переход в сторону положительных значений происходит 28 марта.



В текущем марте за первые 15 дней средняя суточная температура воздуха в Москве ниже нормы на -3,3 градуса. Март 2018 года окажется 6 холодным в текущем столетии. Будет надеяться, что он не окажется холоднее 2013 года с аномалией -4,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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