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Новости погоды

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Сильные морозы на Кольском полуострове и Полярном Урале

ИА "Метеоновости" / 10:52 Пятница, 16 марта

  Аномальные морозы на всем русском севере. На Кольском полуострове до -26..-34 градусов. Ниже нормы на 4-8 градусов. Холодно и у наших северных соседей, в Финляндии и Норвегии преобладающая -20..-25, на крайнем севере до -31..-35 градусов.

Очень низкая температура на востоке Ненецкого автономного округа и на севере республики Коми. Здесь преобладающая температура прошедшей ночью была -32..-38 градусов, что ниже нормы на 16-20 градусов. Так в Воркуте -38,6, холодно и днем: -30,5, а в среднем ниже нормы на 20,8 градусов. До рекордно низкой воркутинской температуры для середины марта: -39,0, отмечавшейся в 1981 году, не хватило 0,4 градуса.

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