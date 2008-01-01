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Чукотские морозы бьют рекорды



ИА "Метеоновости" / 10:31 Пятница, 16 марта



Морозы на крайнем северо-востоке России установились перед женским праздником, но в прошедшие выходные температура была ниже нормы всего на 3-4 градуса. А вот теперь столбики термометров опустились до экстремальных значений. В Певеке рекорд дня -41,4 градуса. Для середины марта она ниже предыдущего значения на 5 градусов. Новый рекорд войдет в пятерку самых низких значений для марта. Причем предыдущие рекорды с температурой ниже -41 градус отмечались в первые дни марта. Среднесуточная температура воздуха ниже нормы оказалась на 14 градусов. На территории Чукотки отклонение от нормы составляет за последние сутки от 4 до 10 градусов. Морозы обеспечил арктический антициклон с центром непосредственно над Певеком. Еще ниже была температура в Билибино: -46 градусов, и в Омолоне, почти -49. Холодно будет и в ближайшие несколько дней, по ночам воздух будет остывать до -43 градусов, в континентальных районах до -45..-50. / meteonovosti.ru /



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