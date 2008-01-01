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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:44 Пятница, 16 марта



В нынешнем году весна в столицу не торопится. Начался март с очень холодной погоды и ближе к середине, наконец-то, температура воздуха вернулась к привычным показателям. Хотя пейзаж за окнами далеко не мартовский. Высота сугробов после недавнего снегопада увеличилась еще на несколько сантиметров, теперь достигает 50 см, тогда как, согласно климатической норме, снег уже должен постепенно исчезать. А высота его к середине марта, как правило, не превышает 32 см. В прошлом, 2017 году, снега к середине марта было уже очень мало, всего 1-2 см. Среднесуточная температура воздуха 16 марта составляет -2,1 градуса, а в нынешнем году гораздо прохладнее, и даже днем -5..-7 градусов. Больше похоже на февраль. Но случалось в истории метеонаблюдений всякое. Например, в далеком 1888 году воздух под утро 16 марта остыл до -29,3 градуса, и такой лютой стужи с тех пор не было. А всего 3 года назад, в 2015 году, в середине марта было очень тепло, более недели стояли погожие деньки, а копилка рекордов пополнилась несколькими значениями, из них 5 рекордов были установлены один за другим. Так, 16 марта воздух прогрелся до +10,3 градуса. Сильные осадки наблюдались в столице в 2015 году, когда выпало до 15 мм небесной влаги.



В прошлом, 2017 году, было теплее обычного. Днем воздух прогревался до +4,7 градуса, да и ночью была плюсовая температура, +1,2. Прошел дождь, который помог расправиться со снегом. / meteonovosti.ru /



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