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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:50 Пятница, 16 марта



Предстоящим днем Московский регион будет находиться в холодной тыловой части циклона, где с северными ветрами продолжится проникновение ещё более прохладной воздушной массы, что сведёт к минимуму естественный суточный температурный ход.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 16 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -7..-5 градусов, по области -10..-5. Среднесуточная температура воздуха окажется на 5 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня достигнет отметки 749 мм рт ст.



В целом, погода будет неблагоприятной для большинства метеозависимых людей. Такую погоду называют биотропной (не характерной, неблагоприятной, раздражающей), она может приводить к резким скачкам артериального давления, развитию спастических реакций (в особенности у страдающих нейроциркуляторной дистонией), головным болям, шуму в ушах, нарушению сна. Эти симптомы говорят о неполадках вегетативно-нервной системы. Необходимо соблюдать режим труда и отдыха, не забывать принимать лекарства, рекомендованные лечащим врачом. В домашних условиях поддерживать седативными препаратами выраженное депрессивное состояние.



Дополнительным неблагоприятным фактором для метеочувствительных людей станет неустойчивый геомагнитный фон.



Геомагнитный фон 16 марта прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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