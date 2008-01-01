|
|
|
Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:50 Пятница, 16 марта
Предстоящим днем Московский регион будет находиться в холодной тыловой части циклона, где с северными ветрами продолжится проникновение ещё более прохладной воздушной массы, что сведёт к минимуму естественный суточный температурный ход.
По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 16 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -7..-5 градусов, по области -10..-5. Среднесуточная температура воздуха окажется на 5 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня достигнет отметки 749 мм рт ст.
В целом, погода будет неблагоприятной для большинства метеозависимых людей. Такую погоду называют биотропной (не характерной, неблагоприятной, раздражающей), она может приводить к резким скачкам артериального давления, развитию спастических реакций (в особенности у страдающих нейроциркуляторной дистонией), головным болям, шуму в ушах, нарушению сна. Эти симптомы говорят о неполадках вегетативно-нервной системы. Необходимо соблюдать режим труда и отдыха, не забывать принимать лекарства, рекомендованные лечащим врачом. В домашних условиях поддерживать седативными препаратами выраженное депрессивное состояние.
Дополнительным неблагоприятным фактором для метеочувствительных людей станет неустойчивый геомагнитный фон.
Геомагнитный фон 16 марта прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.