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Новости погоды
О погоде вечером в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:37 Четверг, 15 марта
Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона. При облачности с прояснениями местами станет приниматься небольшой снег. Температура воздуха в Москве -4..-6 градуса, по области -4.. -9. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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