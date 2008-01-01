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О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:37 Четверг, 15 марта



Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона. При облачности с прояснениями местами станет приниматься небольшой снег. Температура воздуха в Москве -4..-6 градуса, по области -4.. -9. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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