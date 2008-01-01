Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:23 Четверг, 15 марта
В 15 часов в Москве облачно, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1..-2 градуса, Северном -2..-3 градуса, Северо-восточном -2..-3 градуса, Восточном -2 градуса, Юго-восточном -1..-2 градуса, Южном -1..-2 градуса, Юго-западном -2 градуса, Западном -2..-3 градуса, Северо-западном -2 градуса.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -4 градуса, на территории Новой Москвы небольшой снег, температура воздуха -1..-3 градуса. / meteonovosti.ru /