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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Четверг, 15 марта

  В 15 часов в Москве облачно, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1..-2 градуса, Северном -2..-3 градуса, Северо-восточном -2..-3 градуса, Восточном -2 градуса, Юго-восточном -1..-2 градуса, Южном -1..-2 градуса, Юго-западном -2 градуса, Западном -2..-3 градуса, Северо-западном -2 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -4 градуса, на территории Новой Москвы небольшой снег, температура воздуха -1..-3 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
-2
Пт.
16 мар.
-9
Сб.
17 мар.
-10
Вс.
18 мар.
-5
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Йола		 -43
Билибино

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Амритсар

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