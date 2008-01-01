

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ненастье на севере Курильской гряды продолжается



ИА "Метеоновости" / 14:08 Четверг, 15 марта



В минувший день, 14 марта, до севера Курильской гряды добрался активный циклон с юга. Прошел сильный снег, выпало до 14 мм осадков в пересчете на воду. Высота снега на северных Курилах увеличилась на 13-15 см. При сильном порывистом ветре мели метели. Ветер в порывах усиливался до штормового, 29 м/с.



16 марта циклонический вихрь покинет Северные Курилы, на смену ему придет очередной циклон с юга. Пройдет снег, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с, температура воздуха в ночные часы -2..-7, днем -4..+1. оставляя регион в тыловой, холодной своей части. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



