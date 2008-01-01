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Новости погоды

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Ненастье на севере Курильской гряды продолжается

ИА "Метеоновости" / 14:08 Четверг, 15 марта

  В минувший день, 14 марта, до севера Курильской гряды добрался активный циклон с юга. Прошел сильный снег, выпало до 14 мм осадков в пересчете на воду. Высота снега на северных Курилах увеличилась на 13-15 см. При сильном порывистом ветре мели метели. Ветер в порывах усиливался до штормового, 29 м/с.

16 марта циклонический вихрь покинет Северные Курилы, на смену ему придет очередной циклон с юга. Пройдет снег, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с, температура воздуха в ночные часы -2..-7, днем -4..+1. оставляя регион в тыловой, холодной своей части. / meteonovosti.ru /
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