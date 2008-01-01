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В Крыму дожди выборам не помеха



ИА "Метеоновости" / 13:11 Четверг, 15 марта



Погода в Крыму к выходным начнет налаживаться. Без дождей и ветра не обойдется, а температура воздуха повысится. В воскресенье, 18 марта, в Крыму пройдут дожди от небольших до умеренных. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, температура воздуха повысится: ночью 8..13 градусов, днем 15..20, в горах 8..13. Погода вполне комфортная, тем более, что уже в понедельник, 19 марта, ожидается ухудшение погодных условий. Пройдут дожди, местами сильные. Ветер поменяет направление на северо-западное, порывы его будут достигать 15-20 м/с, температура воздуха понизится: ночью +1..+6, днем 4..9 градусов. / meteonovosti.ru /



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