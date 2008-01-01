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Новости погоды

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В Японию пришло рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 12:39 Четверг, 15 марта

  Небывалое тепло пришло в Японию. Архипелаг оказался в теплом секторе южного циклона. Температура воздуха здесь повысилась весьма существенно и превышала климатическую норму на 6 и более градусов. Снова не обошлось без температурных рекордов. 14 марта городами-рекордсменами стали Нагоя +22,7 градусов, Токио +21,5, Хиросима +21,3, Осака +21,6, Фукуока +23,0. Следует отметить, что в Хиросиме, Осаке и Фукуоке предыдущие температурные максимумы были зафиксированы в 1962 году, когда в регион пришло южное тепло.

До конца дня 15 марта Япония будет находится в теплом воздухе, а уже 16 марта начнется понижение температуры: холодный фронт пересечет регион. Пройдут дожди, температура воздуха вернется к привычным значениям. / meteonovosti.ru /
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