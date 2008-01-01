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В выходные дни в Москве морозно



ИА "Метеоновости" / 11:56 Четверг, 15 марта



Весна в столичный регион не торопится. Не успели москвичи порадоваться первому весеннему теплу, как зима вновь ненадолго грозит морозами.



Вторжение холодного воздуха в тылу циклона начнется вечером в четверг. В пятницу, 16 марта, скажется влияние скандинавского антициклона. Температура продолжит понижаться, под утро в Москве до -10 градусов, и днем -5..-7. Средняя суточная температура окажется ниже нормы градусов на 5, и будет соответствовать середине февраля. Местами пройдет слабый снег.



В субботу, 17 марта, адвекция холодного воздуха продолжится: ночью воздух остынет до -14..-17 градусов, по области местами до -22. Днем при облачной с прояснениями погоде в отдельных районах пройдет слабый снег, температура воздуха -7..-12 градусов.



В воскресенье, 18 марта, погоду в Москве и области будет определять антициклон со Скандинавии. И хотя ночь будет такой же морозной, как и в субботу, днем за счет солнца температура повысится до -5.-7 градусов.



Такая погода невольно позовет жителей столицы выйти на улицу, где уже весеннее солнце порадует полезными ультрафиолетовыми лучами. А рыбаки и лыжники смогут похвастаться первым загаром. / meteonovosti.ru /



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