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Новости погоды

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Рекордные осадки на севере России

ИА "Метеоновости" / 11:46 Четверг, 15 марта

  Атлантический циклон отметился значительными осадками в Карелии и в Архангельской области. На большей части территории они выпадали в виде снега, за сутки в Архангельской области выпало до 17 мм осадков, на юге Карелии снегу предшествовал дождь.

На станции Онега 14 марта был перекрыт суточный максимум осадков, выпало 14,0 мм, прежний максимум составлял 11,0 мм и наблюдался в 2007 году.

Меньшее, но тоже рекордное для 14 марта количество осадков выпало в Печоре, республика Коми: 4,7 мм, прежний максимум 4,1 мм в 2006 году.

15 марта циклон, источник снегопадов, сместился на Обскую губу,

но на подходе следующий вихрь, перемещающийся через центральные области России на северо-восток. А значит, в Архангельской области и в Коми ожидает следующая порция снега, местами сильного, и метель. / meteonovosti.ru /
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