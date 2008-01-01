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О снеге в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 10:47 Четверг, 15 марта



Холодный фронт, пересекавший столичный регион в ночь на 15 марта, принес не только понижение температуры воздуха, но и обильные снегопады. Ночью термометры в столице показали -4,3 градуса (на станции ВДНХ. Количество выпавшего снега составило около 4-5 мм в пересчете на воду, сугробы в Москве и области выросли на 4-5 см. Снегопад продолжается, до конца дня в московском регионе выпадет еще 2-4 мм осадков. Высота снега на станции ВДНХ составляет 48 см. Больше всего снега, 62 см, в поселке Северном. К концу дня высота снега на главной станции столицы достигнет 50 см. В прошлом, 2017 году, март был довольно теплым и к 15 марта снега на улицах города почти не осталось. / meteonovosti.ru /



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