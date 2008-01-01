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Новости погоды

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Где в Европе настоящая весна

ИА "Метеоновости" / 10:22 Четверг, 15 марта

  Над большей частью территории Западной Европы господствует теплый атлантический воздух, проникающий далеко вглубь континента. Он формирует во многих странах теплую, но сырую погоду. Например, 13-14 марта, в большинстве стран Европы воздух в дневные часы прогревался до +11,+18 градусов, и местами шли дожди разной интенсивности - в основном от 2 до 10 мм, в Чехии и Австрии до 12-14 мм, на юге Германии и в Италии местами сильные, до 22 мм. Такой характер погоды пусть не очень комфортный, но вполне характерен для западноевропейской весны.

Но есть государства на Европейском континенте, где весна по-настоящему весенняя - солнечная и очень теплая. Тем, кто хочет глотнуть теплого весеннего воздуха и погреться под лучами ласкового солнца срочно надо отправляться в Грецию или на Кипр. Здесь погодой управляет антициклон, который удержит свое влияние и в предстоящие несколько дней. Воздух в дневные часы прогревается до +17,+22 градусов и никакого намека на дождь. Можно погулять по средиземноморскому побережью, наслаждаясь морским бризом, а для закаленных людей вполне возможны и водные развлечения. Вода в Средиземном море у побережья Греции около +16,+17 градусов, а берегов Кипра уже прогрелась до +19,+20 градусов. / meteonovosti.ru /
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