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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:37 Четверг, 15 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода. Временами будет идти снег. На дорогах снежный накат, налипание снега на проводах, вечером гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 70%. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с.

Метеозависимость есть у каждого второго человека. Но погода сама по себе не является причиной болезни. Как правило, на погоду реагируют метеозависимые люди, страдающие хроническими заболеваниями и подверженные стрессам. Большинство людей негативным образом реагируют на колебания основных метеопараметров, а люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, чувствуют даже незначительные перепады атмосферного давления и температуры. Погодные условия, установившиеся в столице и области, неблагоприятны для людей с заболеваниями сердца и сосудов, перенесших инфаркт или инсульт. При высокой влажности воздуха люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата, могут испытывать ломоту и скованность суставов.

Геомагнитный фон 15 марта прогнозируется слабовозмущенный. / meteonovosti.ru /
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