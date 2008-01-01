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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 14 марта



Погоду в Москве и области будет определять влияние атмосферного фронта, которые тянется вдоль западных границ Подмосковья. При сплошной облачности на западе региона небольшие осадки, местами гололед, в Москве слабый снег. Температура воздуха в Москве 0..-2 градуса, по области 0..-5. Ветер южный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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