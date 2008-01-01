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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 14 марта

  В 15 часов в Москве облачно, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..-1 градус, Северном 0..-1 градус, Северо-восточном 0..-1 градус, Восточном -1..-2 градуса, Юго-восточном -1..-2 градуса, Южном 0..-2 градуса, Юго-западном -1..-2 градуса, Западном -1..-2 градуса, Северо-западном 0..-1 градус.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1..-2 градуса, местами порывы южного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
18:00
местное
-1
Чт.
15 мар.
-1
Пт.
16 мар.
-9
Сб.
17 мар.
-10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Каолак		 -45
Делянкир

некомфортное место: Семячики
комфортное место: Дехрадун

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