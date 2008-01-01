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В Молдове и на Украине весна набирает обороты



ИА "Метеоновости" / 13:38 Среда, 14 марта



весна пришла с холодами и снегопадами. Снегом в начале марта засыпало даже такой южный причерноморский город, как Одесса.



К середине марта попытки весны вступить в свои права участились -температура постепенно повышается, интенсивно убавляя снежный покров.



Вот и накануне, 13 марта, воздух в большинстве областей этих государств в дневные часы прогревался до +4,+9 градусов.



Помогают "смыть" снег и весенние дожди. В настоящее время на Молдову и юг Украины сместился очередной балканский циклон, который принес порцию влаги и интенсивных дождей. Во вторник 13 марта и ночью 14 марта выпало от 10 до 23 мм небесной влаги. В результате территория Молдовы и южная половина Украины полностью освободились от снежного покрова. В центральных и северных областях Украины снег еще лежит, но его высота убавилась до 1-8 см.



Во второй половине недели Молдова останется в теплой воздушной массе, не обойдется без дождей, наиболее интенсивных в выходные дни.



На Украине погода более контрастная - фронтальный раздел поделит страну на холодную северную зону, где днем от +1 до -2, и теплую южную, где воздух будет прогреваться до +5,+11 градусов. При этом в субботу с выходом нового циклона с юга Западной Европы ожидаются сложные погодные условия - осадки в виде дождя, на севере и западе страны в виде мокрого снега и снега, с резким порывистым ветром. Такая погода немного сдержит ликвидацию снежного покрова и вновь притормозит весну. / meteonovosti.ru /



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