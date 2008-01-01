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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:46 Среда, 14 марта

  В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1..-3 градуса, Северном -2..-3 градуса, Северо-восточном -2..-3 градуса, Восточном -2..-3 градуса, Юго-восточном -1..-2 градуса, Южном -1..-3 градуса, Юго-западном -2..-3 градуса, Западном -2..-4 градуса, Северо-западном -2..-3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -2..-3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -2..-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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+40
Гаруя		 -44
Билибино

некомфортное место: Корк
комфортное место: Олбери

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