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Новости погоды
Аномальные холода в Центральной Сибири пойдут на спад
ИА "Метеоновости" / 12:15 Среда, 14 марта
Над Центральной Сибирью раскинулся обширный антициклон, наполненный морозной воздушной массой, который формирует в большинстве районов региона (за исключением северо-запада) аномально холодную погоду со среднесуточными значениями температуры на 6-8 градусов ниже климатической нормы.
Прошедшей ночью 14 марта в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Красноярском крае, Хакасии, Тыве воздух вымерзал до -23:-30 градусов. Так же морозно было в районах, прилегающих к Байкалу. А холоднее всего было в Эвенкии, где местами морозы окрепли до -32,-36 градусов.
В течение ближайших суток ситуация в Сибири начнет меняться. Через север региона пройдет траектория перемещения волновых циклонов, а на крайнем юге свои коррективы внесет фронтальный раздел обширной азиатской депрессии. В результате вглубь сибирской территории начнет проникать более теплый и влажный воздух. Морозы пойдут на спад, а в южных областях в дневные часы температура может даже повыситься до слабой оттепели. При такой ситуации температурный режим постепенно вернется в рамки нормальных для середины марта значений.
В южной половине Сибири тенденция на тепло сохранится и в конце текущей недели, не обойдется без весенних оттепелей в дневные часы (местами воздух прогреется до +3,+8 градусов), а вот на севере территории после кратковременного ослабления морозов, температура вновь понизится, но уже не будет столь значительно отставать от нормы. / meteonovosti.ru /
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