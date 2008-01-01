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Новости погоды
Весна- отменяется, зима-возвращается
ИА "Метеоновости" / 11:38 Среда, 14 марта
Активизация на территории Европейской России циклонов, атлантического и южного, стала причиной первых весенних оттепелей. Но зима лишь на время взяла "тайм аут"!
Накануне днем, 13 марта, на Северо-западе и в центре ЕТР температура местами повышалась до +4 градусов. Средняя суточная температура воздуха приблизилась к норме. Казалось, вот и пришла долгожданная весна! Однако, у погоды свой сценарий.
Циклоны, принесшие тепло, отступят на восток, унося с собой теплый воздух, и открывая доступ холодным воздушным массам из Арктики. Завтра, 15 марта, начиная с северо-западных областей, с постепенным продвижением вглубь ЕТР, начнется значительное понижение температуры. Пик похолодания придется на предстоящие выходные дни, морозы будут, как в январе!
В ночные и утренние часы воздух будет остывать до -10..-17 градусов, в отдельных районах температура может опуститься и ниже -20 градусов. Даже в дневные часы будет не выше -3..-9, местами и до 12 мороза. Среднесуточные значения температуры вновь окажутся значительно ниже климатической нормы, на 7-10 градусов.
Последний раз сильные морозы во 2 половине марта в центре России наблюдались в 2013 году. В Москве минимальная температура понижалась до -16 градусов, в Клину было -24 градуса. На Черноземье морозы были рекордными: в Орле -19, 1, в Тамбове -19,8, в Туле -17,5 градуса.
Стоит отметить, что похолоданию будет предшествовать снегопад, 15 марта в Центре ЕТР, 16 марта в Черноземье и Поволжье местами сильный. Высота снежного покрова вновь подрастет, снег останется лежать на деревьях и проводах. И пейзаж будет вполне зимний! / meteonovosti.ru /
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