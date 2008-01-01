Новости погоды
В северной половине ЕТР сыро и необычно тепло
ИА "Метеоновости" / 11:07 Среда, 14 марта
В настоящее время погоду северо-западных областей Европейской России формирует активный атлантический циклон с системой атмосферных фронтов, который медленно смещается на восток, на территорию Республики Коми. Его стараниями в регион устремились очень теплые и влажные воздушные массы, которые накануне 13 марта, спровоцировали в большинстве районов Карелии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Новгородской областей повышение температуры, местами до оттепели +1,+4 градуса и осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, принесшие в копилку марта от 2 до 9 мм влаги, в Архангельской области до 12 мм. Наиболее сильные осадки прошли в Карелии, где выпало 19 мм. Здесь погода была наиболее дискомфортной, так как осадки сопровождались налипанием мокрого снега (диаметр отложения достигал 21 мм) и усилением ветра до 15-20 м/с.
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Сегодня, в среду 14 марта, сырая и теплая погода с температурой, превышающей климатическую норму на 2-4 градуса, сохранится. А вот начиная с четверга, 15 марта, с отступлением циклона и поворотом ветра на северные румбы в регион начнется заток арктического холода, который заметно понизит температурный режим. / meteonovosti.ru /