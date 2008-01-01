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Новости погоды
В Москве и Подмосковье отмечался гололед
ИА "Метеоновости" / 10:51 Среда, 14 марта
Накануне, 13 марта, столичный регион оказался в теплом секторе атлантического циклона, перемещавшегося через северо-запад ЕТР. Адвекция теплой воздушной массы стала причиной весенней оттепели, а поступление влаги спровоцировало в конце дня небольшие осадки, которые выпадали в виде дождя и мокрого снега. Вечером и прошедшей ночью воздух начал остывать, осуществился переход температуры воздуха через нулевую отметку в сторону отрицательных значений, что привело к замерзанию выпавшей влаги и местами к образованию гололеда. Гололед диаметром отложения 1-3 мм отметили метеостанции Москвы, а также западной и северной половины Подмосковья. / meteonovosti.ru /
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