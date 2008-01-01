Новости погоды
Дальневосточные острова во власти ненастного циклона
ИА "Метеоновости" / 10:10 Среда, 14 марта
В южной акватории Охотского моря на фронтальной волне закрутился циклонический вихрь, который окажет влияние на погоду прибрежных и островных территорий Дальнего Востока.
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Сегодня, 14 марта, и предстоящей ночью 15 марта стараниями циклона на Курилах пройдет снег, на юге с мокрым снегом, на севере разыграется метель при ветре до 17-22 м/с. На юге Камчатки снег местами будет сильным, на побережьях ветер усилится до 17 м/с и закружат метели.
В конце рабочей недели циклон сместится в акваторию Берингова моря, но вытянет ложбину над Камчаткой и побережьем Магаданской области. 16 и ночью 17 марта здесь также ожидаются снегопады, местами сильные, местами метели и усиление ветра до штормовых значений, до 22-27 м/с. / meteonovosti.ru /