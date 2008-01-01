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Новости погоды

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На северо-востоке России зима не сдается и морозы крепчают

ИА "Метеоновости" / 09:42 Среда, 14 марта

  На севере и северо-востоке Дальневосточного региона России установился антициклональный характер погоды. При ясном небе и адвекции холодного арктического воздуха температура во многих районах понижается до значений, более характерных для середины зимы.

Зима не хочет отступать, выхолаживая воздух в континентальных районах Чукотки и Магаданской области, а также на северо-востоке Якутии до -43,-49 градусов. Это показатели минимальных значений температуры, днем воздух, конечно, прогревается, но не выше -24,-30 градусов. Среднесуточная температура отстает от климатической нормы на 5-8 градусов.

В предстоящие несколько дней характер погоды в этих регионах не изменится, морозы сохранятся по-зимнему крепкими, и температурный фон останется заметно ниже (на 6-9 градусов) сезонных значений, характерных для середины марта. В ночные и ранние утренние часы столбики термометров также будут опускаться до -43,-48 градусов, на западе Чукотки и до -52, днем не поднимутся выше -25,-30. / meteonovosti.ru /
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