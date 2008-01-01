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Новости погоды

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Приметы погоды на "Евдокию"

ИА "Метеоновости" / 09:05 Среда, 14 марта

  Сегодня, 14 марта, по народному календарю "Евдокия". Издревле существует множество народных примет, по которым, исходя из погоды наблюдающейся в этот день, можно приблизительно судить о предстоящей весне. Некоторые из примет заглядывают еще дальше в будущее и говорят о том, каким будет лето. Стоит отметить, что народных примет накопились много, практически на любой вкус и на любые условия текущего дня, а поэтому однозначно и не скажешь, на что можно опереться.

Например, существует примета, что "длинные сосульки к долгой весне", а сегодня как раз благоприятный день для образования сосулек. Можно встретить такое предсказание о грядущем лете: "если в середине марта тепло - к теплому лету". "Какова Евдокия - таково и лето".

К погоде сегодняшнего дня наиболее подходящая примета "на Евдокию снег - к урожаю, теплый ветер - к мокрому лету, ветер с севера - к холодному лету". Сегодня около 0 градусов (ночью был слабый мороз), ветер южный, теплый, временами небольшие осадки. / meteonovosti.ru /
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