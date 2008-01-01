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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:08 Среда, 14 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Временами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+2 градуса. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 70%. Ветер южный 5-10 м/с.

Начало весны, как правило, сопровождается таким характерными симптомами, как хроническая усталость, нервозность, раздражительность. И в среду погодные условия ожидаются не самые благоприятные. Температура воздуха повысится, атмосферное давление упадет. Несмотря на то, что основные метеопараметры будут в пределах нормы, их резкие колебания могут спровоцировать ухудшение самочувствия людей метеозависимых. Прежде всего, в группу риска входят люди с заболеваниями сердца и сосудов, с собственным неустойчивым артериальным давлением, вегето-сосудистой дистонией. При высокой влажности воздуха напоминают о себе хронические болезни суставов и позвоночника. Порывистый ветер может стать причиной ухудшения самочувствия людей с нервными и психо-эмоциональными нарушениями. / meteonovosti.ru /
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