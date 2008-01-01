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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:33 Вторник, 13 марта



Погоду в Москве и области будет определять влияние атмосферного фронта южного циклона. При сплошной облачности на западе региона местами небольшие осадки. Температура воздуха в Москве 0..+2 градуса, по области -1.. +2. Ветер южный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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